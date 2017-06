Foragido que mantinha ex-companheira em cárcere privado é preso no Litoral

Mostardas

A Polícia Civil prendeu um foragido que estava mantendo a ex-companheira em cárcere privado, em uma residência no centro de Mostardas, no litoral gaúcho, nesta terça-feira (6). Conforme o delegado André Lorbiecki Roese, a investigação monitorava o local desde a última semana depois de receber denúncias. As informações são da Rádio Gaúcha.

Leia mais

Pela segunda vez em 30 dias, Brigada Militar prende dupla com carro roubado em Caxias do Sul

Homem é morto a tiros no bairro Vila Leon, em Caxias do Sul

Polícia Civil investiga estupro de adolescente em saída de escola de Caxias do Sul



A polícia encontrou maconha e crack dentro do imóvel. O homem percebeu a movimentação dos policiais e tentou fugir pelos fundos da casa. No entanto, foi capturado e preso em flagrante por tráfico de drogas. Ele também responderá pelo cárcere.

De acordo com o delegado, a mulher era ameaçada e não podia sair de casa sem autorização dele. As duas filhas dela também estavam no local, mas saíam para ir à escola. O preso, que já cumpria pena por tráfico, estava foragido da Penitenciária Modulada Estadual de Osório há um mês. Ele não retornou após a saída temporária.