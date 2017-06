Homem é assassinado e outro ferido a tiros na zona sul de Porto Alegre 

Violência

Um homem foi assassinado e outro ficou ferido a tiros no bairro Restinga, na zona sul de Porto Alegre, na tarde deste domingo (4). O crime ocorreu na Rua Evangelista, por volta das 15h.

Até agora, nenhuma testemunha soube informar a Brigada Militar e a Polícia Civil sobre como o crime ocorreu. Moradores que ligaram para o telefone 190 relataram apenas que ouviram um tiroteio na região.

Morreu no local um homem identificado como Alessandro do Nascimento, de 32 anos. Ele não tem antecedentes criminais, segundo a BM. A outra vítima é atendida no Hospital da Restinga. O nome do homem não foi informado pela polícia.

*Rádio Gaúcha