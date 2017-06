Homem é preso com 100kg de maconha em Estrela 

Apreensão

Cerca de 100kg de maconha foram apreendidos na madrugada deste sábado (3) na BR-386, em Estrela, no Vale do Taquari. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os policiais desconfiaram de um veículo Celta e ao fazer a abordagem foi encontrado 99,83 kg de maconha, uma pistola e munição. As informações são da Rádio Gaúcha.



O motorista, de 24 anos, é morador de Forquilhinha (Santa Catarina) e não teve a identidade divulgada. Ele informou à PRF que era a segunda viagem no trajeto de Foz do Iguaçu para o Rio Grande do Sul. Alegou ainda que receberia R$ 2,5 mil para entregar a mercadoria em um posto de combustíveis na Freeway.

O homem foi preso em flagrante por tráfico internacional de drogas e armas e foi encaminhado para delegacia de Santa Cruz do Sul.