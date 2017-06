Homem é preso com R$ 40 mil na Zona Sul de Porto Alegre 

Bairro Ipanema

Um homem foi preso com quase R$ 40 mil em dinheiro, na madrugada desta segunda-feira (5), na Zona Sul de Porto Alegre. De acordo com a Brigada Militar, o caso iniciou com o assalto a uma residência no Bairro Ipanema, quando os bandidos roubaram dois carros.

Os donos disseram à Brigada Militar que os veículos tinham rastreadores. Entre três e quatro bandidos participaram do crime. Um dos veículos foi encontrado abandonado na Zona Leste da Capital.

O outro estava na Estrada dos Barcelos, na área do 1ºBPM. Os policiais viram um homem entrando em uma casa e realizaram a abordagem. Ele admitiu que estava armado e que o dinheiro estava escondido atrás do fogão. Foi apreendida uma pistola 9mm, de uso restrito.

A polícia apreendeu também uma rádio na frequência da Brigada Militar. O dinheiro era proveniente do tráfico de drogas. O criminoso foi preso em flagrante.