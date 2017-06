Jovem é morto com golpe de facão em Arroio dos Ratos

Região Carbonífera

Um jovem de 21 anos foi morto com um golpe de facão no pescoço na noite desse sábado (03), em Arroio dos Ratos, na região Carbonífera. Conforme informações da Brigada Militar (BM), um homem identificado como Matheus André dos Santos Lima foi preso no hospital de São Jerônimo, após causar um tumulto e, segundo a polícia, ter relatado que desferiu o golpe durante uma briga. As informações são da Rádio Gaúcha.



A vítima foi identificada como Bruno Aleff Silva da Silva. O corpo foi encontrado por volta das 21h15min, na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Entre outros crimes, ele possuía antecedentes por homicídio doloso, furto e roubo a estabelecimento comercial.



Ainda de acordo com a BM de Arroio dos Ratos, uma mulher, que seria namorada da Bruno e que teria se envolvido com Mateus enquanto o companheiro estava preso, acompanhou o suspeito em uma ambulância que saiu da cidade para o hospital de São Jerônimo. Ela foi identificada e considerada testemunha do crime.



