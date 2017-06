Polícia acredita que vingança motivou chacina em Esteio

Violência

A Polícia Civil trabalha com a hipótese de vingança no caso de triplo homicídio ocorrido na noite de sábado (3) em Esteio, na Região Metropolitana.



Ângela Cristina Batista, de 39 anos, Gabriel Batista Zajac, 20 anos, e Patric Paim Cardoso, 21 anos, foram mortos a tiros em uma festa na Rua da Paz, bairro Santo Inácio.



Segundo o delegado André Sperotto, titular da delegacia de Esteio, os dois jovens mortos eram o alvo, pois se envolveram em uma briga em outra festa, na noite de sexta, em Sapucaia do Sul. Ângela Batista era mãe de Gabriel Batista.



O delegado afirma ainda que já tem suspeitos do crime, após interrogar as demais pessoas que estavam na festa. Os criminosos chegaram em um carro atirando no local da festa.