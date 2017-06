Polícia investiga misterioso desaparecimento de jovem de São Luiz Gonzaga em Porto Alegre 

Sem notícias

A Polícia Civil investiga o misterioso desaparecimento da jovem Janaina Melo, 19 anos. Moradora de São Luiz Gonzaga, na Região das Missões, ela foi vista pela última vez por volta do meio-dia de domingo (4), nas proximidades da Estação Rodoviária da Capital, onde foi deixada pelo namorado, Uilian Kohl Piva, 29 anos, que mora em Canoas.

Janaina, de acordo com a família, costuma visitar o namorado. Após passar a última semana na companhia dele, no sábado ela ligou para a mãe avisando que estava voltando para São Luiz Gonzaga.

Leia mais:

Mais de 30 mil jovens são assassinados por ano no Brasil

Denarc apreende mais de 200kg de maconha em Capão da Canoa

Polícia deflagra operação para desarticular grupo responsável por chacina em Canoas



— Ela me disse que embarcaria no ônibus no sábado à noite ou no domingo ao meio-dia — disse a mãe, Márcia Jane.

Registro

No domingo pela manhã, a jovem enviou uma mensagem por telefone a uma amiga, afirmando que estava retornando para casa.

Depois disso, nem a amiga, nem a família conseguiram contato. Uilian conta que Janaina ficou fora de si após uma briga, que teria sido provocada por ciúme da parte dela.

— Ela quebrou o telefone por uma crise de ciúme. Eu a levei no meu carro para a Rodoviária e fiquei observando o que ela faria. Quando vi que ela embarcou em um táxi, eu fui embora — afirma Uilian.

Quem tiver informações deve telefonar para o 197.