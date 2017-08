Após cerco, BM prende quatro dentro de banco no Centro do RS

Segurança

Após quase três horas de cerco, a Brigada Militar conseguiu prender quatro criminosos que estavam arrombando a agência do Banco do Brasil de Agudo, na Região Central do Rio Grande do Sul, na madrugada deste domingo (13).

Os policiais iniciaram o cerco por volta da meia-noite, após uma denúncia de que ladrões estavam dentro do cofre. Eles conseguiram monitorar a situação por câmeras de monitoramento, até os criminosos cortarem os cabos.

Policiais militares de cidades vizinhas como Santa Maria e Restinga Seca foram chamados para auxiliar na operação. Nas estradas da região, o Comando Rodoviário e a Polícia Rodoviária Federal também montaram barreiras para evitar uma possível fuga.

Às 2h30min, os agentes conseguiram entrar na agência e prenderam os criminosos que estavam na sala do cofre. Não houve confronto.

Os presos conseguiram abrir parcialmente o cofre do banco com uso de ferramentas de corte. Com eles, os policiais apreenderam armas e rádios comunicadores.