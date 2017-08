Após interrupção por insegurança, ônibus voltam a circular na Vila Cruzeiro, em Porto Alegre 

Transporte

As linhas de ônibus que haviam temporariamente interrompido as operações na Vila Cruzeiro, em Porto Alegre, por causa de um tiroteio entre quadrilhas na noite desta quinta–feira (10) voltaram a circular na região na manhã desta sexta (11). Os veículos trafegam desde as 5h pela área.

O retorno da operação ocorreu após a Brigada Militar (BM) colocar viaturas no patrulhamento para garantir a segurança dos ônibus.



Na noite passada, quatro homens foram mortos pela BM, na sequência de um tiroteio entre quadrilhas que disputam o controle do tráfico de drogas na Vila Formiga, no bairro Santa Tereza, na Zona Sul.



Os PMs foram recebidos a tiros ao descobrirem uma casa que estaria sendo utilizada como esconderijo dos criminosos.



Veja as linhas que retomaram as atividades na região:



195 - TV

282 - Cruzeiro do Sul

282.1 - Pereira Passos

264 - Prado

244 - Santa Teresa

244.1 - Mariano de Matos

T3 - Transversal (operou com desvios)

263 - Orfanotrófio

265 - Jardim Medianeira

C-80 - Circular Zona Sul



