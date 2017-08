Bandidos arrombam duas agências bancárias em município de 2 mil habitantes do norte do RS 

Criminalidade

Dois bancos foram arrombados por criminosos no pequeno município de Vanini, que tem cerca de 2 mil habitantes, no norte do Rio Grande do Sul, na madrugada desta quarta-feira (9). Conforme a Brigada Militar (BM), cinco bandidos quebraram, simultaneamente, as vidraças das agências do Banco do Brasil e do Sicredi.



A BM foi avisada da ofensiva por moradores, e acredita ter evitado um ataque maior no município por ter enviado viaturas logo após a chegada dos bandidos, por volta de 1h30min. Os policiais tiveram de abandonar as viaturas e ir a pé até as agências porque pregos retorcidos haviam sido espalhados pelo entorno da praça central da cidade.



Os criminosos perceberam a movimentação e fugiram sem levar nada. Nos dois bancos, caixas eletrônicos ficaram marcados pela ação. Imagens de câmeras de segurança mostram que os criminosos vestiam toucas ninja e estavam com pés de cabra e marretas. Os envolvidos ainda não foram identificados. Buscas foram feitas nas proximidades dos bancos, mas nenhum dos criminosos foi encontrado.

Em abril, outro arrombamento

Em 1º de abril deste ano, a mesma agência do Banco do Brasil já havia sido alvo de ladrões. Pelo menos um caixa eletrônico foi arrombado. Naquela oportunidade, os criminosos conseguiram fugir com o dinheiro.