Brigada Militar usa balas não letais para dar fim a briga no presídio de Bento Gonçalves

Rádio Gaúcha e Zero Hora

Por: Rádio Gaúcha e Zero Hora

A Brigada Militar usou balas anti-motim para dar fim a uma briga entre detentos no Presídio Estadual de Bento Gonçalves na tarde deste sábado (5). De acordo com a Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe), nove presos se envolveram no confronto.

Quatro foram feridos por projéteis de borracha e foram atendidos pelo Samu dentro do presídio e um foi levado para para atendimento no hospital, segundo assessoria de comunicação da Susepe. O homem foi ferido no rosto por um objeto cortante, descrito como uma arma artesanal. Ele levou pontos e já retornou à penitenciária.

Segundo um agente penitenciário, a suspeita é de que a briga tenha sido motivado por uma rixa entre facções. A Susepe não confirma essa informação.

O conflito entre presidiários começou por volta das 13h deste sábado, no pátio do presídio. A Brigada Militar faz a guarda externa da penitenciária.