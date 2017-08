Buscas por adolescente desaparecido desde sexta-feira são retomadas em Cachoeirinha

Região Metropolitana

As buscas pelo adolescente de 17 anos, desaparecido desde sexta-feira passada (4), foram retomadas na manhã desta quinta-feira (10) em um matagal na Vila da Paz, em Cachoeirinha. Quatro cães farejadores do Corpo de Bombeiros ajudam na procura.

Por volta das 11h, uma mochila rosa com tênis dentro foi avistada em cima de uma arvore. Por telefone, o pai do adolescente reconheceu o calçado como sendo do seu filho.

O menor foi raptado por um grupo enquanto esperava um ônibus para retornar a São Leopoldo, no Vale do Sinos, onde mora com os pais. Ele não tem antecedentes criminais e a motivação do suposto crime ainda não está clara para a investigação.



