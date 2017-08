Corpo é encontrado às margens da RS-020, em Gravataí

Polícia

O corpo de um homem foi encontrado nesta sexta-feira (11) às margens da RS-020, em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre. Segundo informações da Brigada Militar, o cadáver de Claudio Barbosa Jacques foi achado por moradores ao lado do acostamento da rodovia, no bairro Morada do Vale I.

A Delegacia de Homicídios investigará o caso. A perícia foi chamada e o corpo foi encaminhado para necropsia para identificar a causa da morte.

A polícia trabalha com a hipótese de atropelamento, mas não descarta assassinato.