Criminosos explodem duas agências bancárias em Vila Nova do Sul

Interior do RS

Criminosos explodiram duas agências bancárias, na madrugada desta sexta-feira (11), em Vila Nova do Sul, na região central do Estado. Os alvos foram as agências do Banrisul e Banco do Brasil. Os ataques ocorreram por volta de 2h30min.

De acordo com a Brigada Militar, os bandidos fugiram em um veículo modelo Hyundai prata. Quando os policiais estavam chegando na cidade para atender a ocorrência, visualizaram o carro dos assaltantes, mas não houve troca de tiros. A quadrilha fugiu em direção a São Sepé.

Leia Mais:

Homem é morto dentro de veículo no bairro Lami, em Porto Alegre

Quatro homens são mortos em confronto com a Brigada Militar em Porto Alegre

Mais de 20 animais são furtados de propriedade rural em Novo Hamburgo



O policiamento na região é revezado entre as pequenas cidades. De acordo com a polícia, assim que a guarnição saiu de Vila Nova do Sul para realizar o policiamento na cidade vizinha Santa Margarida do Sul, os criminosos atacaram as agências de Vila Nova. Não está descartada a hipótese de que os bandidos estivessem cuidando a movimentação da polícia ou mesmo que tivessem algum rádio na frequência da Brigada Militar.

Foto: Sérgio Coradini / Arquivo Pessoal

Não houve reféns e nem feridos na ação. Ainda não há informações se o dinheiro das agências foi roubado. Os locais estão isolados.