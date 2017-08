Curso ensina como agir diante de um ônibus tomado por assaltantes com reféns

Segurança

Armas de ar comprimido, carros e até um ônibus foram utilizados no curso que simulou o combate policial a criminosos com reféns dentro de um coletivo. A capacitação, oferecida neste domingo na zona sul de Porto Alegre, era voltada a agentes de segurança pública e privada e mesclou técnicas da arte marcial Kapap e de operações policiais. Quinze pessoas, entre guardas municipais, policiais civis e militares, agente da Susepe e trabalhadores da segurança privada simularam ações para libertar reféns de criminosos dentro de ônibus.

— Esse tipo de abordagem só é feita quando estiverem esgotadas as negociações ou em situação de emergência, quando, por exemplo, o bandido começa a matar as vítimas — explicou o líder do Kapap no Brasil e organizador do curso, Diogo Duarte.

Em uma das intervenções, com auxílio de motocicleta, o grupo de alunos tinha 40 segundos para impedir qualquer ação dos bandidos dentro do ônibus, retirar todos em segurança e imobilizá-los na rua para revista. Em seguida, a moto foi substituída por um carro, que se atravessava na frente do ônibus para que a abordagem fosse precisa. Ao passo em que os movimentos dos alunos iam se aprimorando, dificuldades eram acrescidas, como resistência do motorista em abrir as portas do coletivo para retardar o ingresso das forças de segurança.

O agente penitenciário Emerson Peres Campos, 32 anos, explica que procurou o curso e desembolsou o valor de R$ 250 para aprimorar suas técnicas de combate ao crime.

— Hoje em dia, se o pessoal da segurança pública não se atualizar, vai ficar para trás, porque a bandidagem tem muito mais recursos. Então, a gente procura com os cursos conseguir a técnica para combater os recursos que eles têm mais do que nós, da segurança pública.

O principal nome do Kapap no mundo é o ex-instrutor de uma unidade antiterrorista de Israel major Avi Nárdia. Conhecedor de técnicas do país do Oriente Médio, disse que a intenção do curso é, além de unir Brasil e Israel, levar ao conhecimento das forças policiais do Brasil as técnicas de operações do Kapap.

— São essas técnicas que estamos treinando hoje aqui.

O Guarda Municipal Cleo dos Santos, 32 anos, que já havia feito outros cursos com o major, saiu satisfeito com o evento deste domingo.

— Como sempre, é bem sugado, mas é isso que a gente busca: treinar incessantemente para conseguir se aprimorar em pouco tempo e poder aplicar isso no nosso dia a dia.



