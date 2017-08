Delegada é atropelada ao abordar carro em Santana do Livramento

Polícia

A delegada Ana Tarouco foi atropelada na noite de sexta-feira (11), durante uma ação comandada por ela contra o tráfico de drogas no município. De acordo com a Polícia Civil, o carro estava parado quando os policiais tentaram realizar a abordagem.



O motorista do carro, um Corsa, tentou fugir e acabou atingido a delegada. Os policiais conseguiram parar o carro, pois atiraram contra os pneus.

Uma mulher que estava dentro do Corsa foi baleada e está internada sob custódia da Susepe em um hospital da região. Outros dois homens foram presos em flagrante.

A delegada Ana Tarouco passou por exames no hospital e já recebeu alta.