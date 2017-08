Detentos são transferidos após princípio de rebelião em São Jerônimo 

Sistema prisional

A Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) transferiu 10 presos do Presídio Estadual de São Jerônimo após um princípio de rebelião nesta sexta-feira (11).



De acordo com a Susepe, durante uma confusão entre os próprios presos, parte deles colocou fogo em colchões. O Corpo de Bombeiros conseguiu combater rapidamente as chamas, que não se alastraram. Ninguém ficou ferido.



Nesta tarde, segundo a Susepe, a situação é considerada controlada.