Empresária é feita refém durante assalto no norte do RS 

Crime em Barracão

Um grupo de criminosos fez uma empresária refém durante assalto nesta quarta-feira (9) em Barracão, no norte do Estado. A ação ocorreu pouco depois da 9h, quando a mulher, de 32 anos, deixava o abatedouro em que trabalha, na região da Linha Cardoso.



Cinco bandidos armados chegaram em um Citroen C4 Pallas, abordaram a vítima, que dirigia um Toyota Hilux, e anunciaram o assalto. Na sequência, o grupo usou os dois carros para ir até a casa da mulher e roubar pertences. Depois, o bando retornou ao local onde ocorreu o sequestro e liberou a vítima.



Os bandidos abandonaram a caminhonete Hilux da empresária na BR-470, e escaparam em um Fiat Strada, que havia sido roubado na terça-feira (8), na Serra, e que foi deixado no local para auxiliar na fuga. Vários batalhões da Brigada Militar foram acionados e uma guarnição conseguiu interceptar o Citroen C4 usado pelos ladrões na BR-470, próximo de Lagoa Vermelha. Duas pessoas que tripulavam no veículo acabaram presas.



Três criminosos que estavam na Fiat Strada conseguiram escapar em direção à região de Santo Expedito do Sul. Equipes da Brigada Militar fazem buscas na região para tentar localizar o restante da quadrilha.