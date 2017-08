Equipe de TV é assaltada na BR-290, em Caçapava do Sul

Região Central

Uma equipe de filmagens do canal History Channel foi vítima de uma quadrilha de assaltantes na madrugada desta quinta-feira (10) em Caçapava do Sul, na Região Central. Quatro bandidos armados e encapuzados abordaram os veículos da equipe e fugiram com dinheiro e celulares.



Conforme a Polícia Rodoviária Federal, a equipe partiu de Porto Alegre para a localidade de Minas do Camaquã, no interior do município, para fazer gravações no local. Quando a equipe, de 11 pessoas, seguia pela BR-290, foi abordada pelos bandidos. O caso aconteceu por volta das 3h.

Os quatro assaltantes, que estavam em um carro modelo Hyundai i30, renderam os dois veículos da equipe – uma van e um carro – e anunciaram o assalto. Eles atiraram contra os veículos, mas ninguém ficou ferido.

Os bandidos fugiram com dinheiro e celulares. A quadrilha não foi localizada.