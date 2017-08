Fontoura Xavier: "Mandaram eu jogar miguelitos na estrada", diz um dos reféns de assalto a bancos 

Cordão humano

O vereador de Fontoura Xavier Paulo Quevedo (PT) foi uma das pessoas usadas no cordão humano, no início da tarde desta segunda-feira (7), durante assalto a agências bancárias no município. Após a ação nos bancos Banrisul e do Brasil, localizados na Avenida 9 de Julho e na Rua 25 de Abril, no centro da cidade, Quevedo foi um dos escolhidos para seguir como reféns dos bandidos na fuga do local. No momento do ataque, o vereador estava dentro do Banco do Brasil:



— Fui no banco ver (a situação) de uns boletos e de uns títulos a pagar. Como o atendimento estava demorando, pensei em sair e voltar outra hora, cheguei a me virar da cadeira. Nessa hora, o segurança do banco disse "é um assalto gente, calma", e o cara (bandido) já estourou a vidraça, entrou porta adentro, mandou a gente deitar, tirar a camisa e sair de mãos dadas da agência.



Quevedo disse que ficou mais preocupado no momento em que era uma das vítimas que formavam o cordão humano envolta dos assaltantes, pois os criminosos davam "tiros de pistola" e estavam agitados. O vereador relatou que ele e ao menos mais três pessoas foram colocadas em um dos carros dos bandidos no momento da fuga — dois foram colocados no interior do veículo e outros dois no porta-malas, segundo Quevedo:



— Me botaram sentado no banco da frente, meio no colo de um deles (criminosos) e (pediram) que eu ficasse para fora, mandaram eu baixar o vidro, e eu disse "vamos de uma vez então" porque eu estava preocupado se a polícia chegasse. "Mas nós matamos todos eles" (disse um dos bandidos). Mandaram eu jogar miguelitos na estrada.



O vereador afirmou que os assaltantes pareciam estar bem organizados em relação à investida contra as agências bancárias, pois um deles chegou a indicar com certa precisão o ponto da estrada de chão onde os veículos tinham que ser abandonados e queimados, mesmo local onde os reféns foram abandonados, segundo Quevedo:



— Lá naquele local (onde os carros foram abandonados), ele (um dos bandidos) disse para o motorista "segura, segura, segura que é aqui". Eles seguraram o carro e já estava saindo do mato um Civic preto que eles embarcaram dentro e seguiram viagem.



Quevedo não soube precisar se os criminosos promoveram a segunda parte da fuga com apenas um veículo, pois havia muita fumaça na área onde os carros abandonados foram queimados.

Norberto Oliveira, 46 anos, vigilante da agência do Banco do Brasil assaltada, foi levado como refém no mesmo carro onde estava o vereador. No entanto, Oliveira foi uma das vítimas colocadas no porta-malas do carro. Antes, o profissional de segurança foi rendido e obrigado a entregar sua arma, um revólver calibre 38, aos criminosos.

— Eles chegaram com o carro e estacionaram na contramão. Desceram dois com as espingardas (calibre) 12 viradas para dentro do banco. Um dos caras veio correndo com uma marreta (para quebrar o vidro da agência). Quando ele chegou eu já gritei: "ó, chegaram os ladrões de novo" — disse Oliveira, que estava em férias no assalto de 8 de março deste ano, quando bandidos promoveram ação nos mesmos moldes do crime desta segunda-feira.

Antes de ser colocado no porta-malas de um dos carros utilizados na fuga dos assaltantes, o vigilante também foi obrigado a formar o cordão humano com as outras vítimas. Durante o trajeto em que ficou sob posse dos bandidos, Oliveira disse que não sabia o que pensar, pois estava com uma arma apontada para a sua cabeça.

Criminosos queimaram os carros utilizados na primeira parte da fuga Foto: Émerson Coito / Arquivo Pessoal

Polícia procura criminosos

A polícia segue atrás dos criminosos na região. Até o momento, ninguém foi preso. O delegado João Paulo de Abreu, da Delegacia de Roubos do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), informou que o método utilizado pelos criminosos na ação indica que se trata da mesma quadrilha que assaltou as duas agências em março. Até por volta das 19h desta segunda-feira, a polícia fazia buscas atrás dos assaltantes. A polícia ainda não tem a informação de como os suspeitos fugiram após queimarem os veículos usados nos roubos. Segundo o delegado, informações preliminares apontam que "embrenharam-se no mato, como nos outros fatos (roubos anteriores)".



O delegado do Deic destaca que três criminosos que participaram do assalto nos bancos em Fontoura Xavier, em março, seguem foragidos e são suspeitos de participar dos roubos desta segunda-feira (7). Os bandidos, identificados como Elautério Santos Marques, o Secretário, Elton John Castilhos Xavier, o Pseudo, e Orestes Jorge Xavier Junior, o Binha, têm prisão preventiva decretada. Eles foram alvos da Tríade. A polícia também procura Luciana Cristina da Silva e Márcia Roberta dos Santos, que teriam participado dos crimes no município em março.

Informações sobre os suspeitos podem ser repassadas para polícia por meio do Disque-Denúncia: 0800-510 2828.

*Zero Hora