FOTOS: cordão humano, vidraças quebradas e carros queimados no assalto a bancos em Fontoura Xavier

Segurança

Cinco meses depois, Fontoura Xavier, no norte do Estado, voltou a ser atacada por bandidos especializados em assalto a banco. Um grupo de aproximadamente 10 pessoas, todas encapuzadas e com roupas escuras, fez mais de 20 pessoas reféns e as posicionou lado a lado e de mãos dadas diante de duas agências bancárias, no início da tarde desta segunda-feira.



Após a ação, o grupo fugiu em dois carros na direção de Arvorezinha levando dinheiro e pelo menos oito reféns, todos libertados no caminho. Para despistar a polícia, os assaltantes jogaram pregos retorcidos pela estrada e queimaram os automóveis.

