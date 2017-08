Homem desaparecido desde domingo é encontrado morto em Santo Augusto

Noroeste

Um homem de 32 anos que estava desaparecido desde domingo (6) em Santo Augusto, no noroeste do Estado, foi encontrado morto na tarde desta sexta-feira (11). De acordo com o delegado Gustavo Germano Fleury, titular da delegacia do município, o corpo de Eduardo Rafael Nassif Silveira foi encontrado no interior de Santo Augusto, já em avançado estado de decomposição, o que leva a crer que tenha sido morto no dia em que desapareceu. Ele estava com ferimentos de tiros na cabeça.



Um amigo da vítima ainda não foi localizado. Siomar Alberto de Lima, de 47 anos, saiu com Eduardo na noite de domingo, quando os dois sumiram. A polícia fez buscas na área mas não encontrou pistas. A investigação trabalha com a hipótese de que Siomar também esteja morto.



A polícia acredita em execução por envolvimento com o tráfico de drogas como motivo do crime.