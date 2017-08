Homem é morto a tiros em Alegrete

Fronteira Oeste

Um homem foi morto a tiros na noite desta sexta-feira (11) em Alegrete, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. O homicídio ocorreu na praça do bairro Nilo Soares, por volta das 21h30min.



Leia mais:

Dois motociclistas morrem em acidente em Eldorado do Sul

Penitenciária de Canoas, uma promessa de sete anos sem prazo

Homem desaparecido desde domingo é encontrado morto em Santo Augusto



Segundo a Polícia Civil de Alegrete, Eduardo Torres Borges, de 43 anos, foi atingido por seis disparos de arma de fogo: quatro na cabeça, um no tórax e um no braço.



A vítima tinha antecedentes criminais. A polícia ainda investiga o crime, mas suspeita que tenha sido um execução. Ninguém foi preso, até o momento.