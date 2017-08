Homicídio

Um homem, ainda não identificado, foi morto a tiros na manhã deste sábado (12) em Alvorada, na Região Metropolitana de Porto Alegre. De acordo com a Brigada Militar (BM), o corpo foi encontrado com ferimentos de tiros no rosto, às margens da Estrada Diogo Inácio de Barcelos, no distrito industrial do município. A vítima estava usando calça jeans e jaqueta azul e cinza.



O corpo foi encaminhado para necropsia para realizar a identificação. A Polícia Civil investiga o caso.