Violência

Um homem foi morto a tiros, na madrugada desta quarta-feira (9), no bairro Rubem Berta, zona norte de Porto Alegre. O crime ocorreu na Rua Inácio Kohler, pouco antes de 1h.

Jorge Rafael Carneiro dos Santos foi baleado em via pública e morreu no local. A polícia ainda investiga a motivação do crime.



Leia Mais:

