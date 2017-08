Homem é morto no centro de Porto Alegre

Violência

Um homem foi encontrado morto, na madrugada desta quinta-feira (10), no centro histórico de Porto Alegre. De acordo com a Brigada Militar, a vítima apresentava um ferimento no pescoço. O crime ocorreu na Rua Voluntários da Pátria, no número 523, por volta de 5h.

Segundo a BM, ainda não foi possível fazer a identificação da vítima. A suspeita é de que o homem tenha sido golpeado com uma faca. A polícia investiga a motivação do crime. Até o momento nenhum suspeito foi preso.



