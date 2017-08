Homem teria sido morto na frente da namorada por não dar celular para assaltante, diz polícia 

Centro de Porto Alegre

A Polícia Civil trata o assassinato de um homem no Centro de Porto Alegre, na madrugada desta quinta-feira (10), como um latrocínio (roubo com morte). Eduardo Custódia Dias, 35 anos, teria se negado a entregar seu celular para um assaltante. Em uma resposta violenta, o bandido começou a dar facadas contra a vítima, que caiu morta, golpeada cerca de 15 vezes na Rua Voluntários da Pátria.

Dias e a namorada haviam passado a noite em um bar do Centro. O casal caminhava para pegar um ônibus rumo a Alvorada, na Região Metropolitana, onde morava, quando houve o crime, por volta das 5h. A mulher também foi ferida pelo assaltante, com pelo menos um golpe na perna. Principal testemunha do caso, ela foi levada para um hospital e já ouvida pela Polícia Civil.



A namorada contou que o bandido, que agiu com violência, pegou celulares dos dois depois das facadas e fugiu. Ele não foi encontrado durante as buscas da Brigada Militar na região.



O caso inicialmente foi atendido pelo Departamento de Homicídios. O delegado Daniel Mendelski diz que todas as hipóteses serão investigadas.



— Os dados que estamos colhendo vão para o lado do latrocínio, mas não podemos descartar nada ainda — resumiu o investigador.