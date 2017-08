Jovem é ferida a tiros e relata abuso sexual em saída de festa na Capital 

Crime

O final da madrugada deste domingo (6) foi marcado pelo som de tiros que alertaram moradores da Rua Inácio Kohler, no Bairro Rubem Berta, Zona Norte de Porto Alegre. Por volta das 6h, uma jovem de 21 anos foi encontrada com dois ferimentos na cabeça. Encaminhada ao Hospital Cristo Redentor, relatou a familiares que havia sido abordada por três homens, que a teriam abusado sexualmente.

Devido à gravidade do caso, ela foi sedada logo após a internação. Uma cirurgia foi realizada para a retirada de um fragmento de bala alojado no crânio. No entanto, será preciso extrair outro fragmento, além de uma bala inteira. A situação da vítima é considerada delicada.

— Temos duas linhas de investigação, mas contamos com ela para nos dizer tudo o que aconteceu — relata a delegada Clarissa Demartini.

Material foi coletado para oferecer subsídios no caso do abuso sexual.

Segundo relatos, a vítima foi a uma festa na casa de um conhecido, acompanhada de uma amiga. Na saída do local, as duas mulheres solicitaram uma corrida através do aplicativo Uber. Ao chegar à casa da amiga, ambas desceram. A vítima acabou indo a pé para casa, já que morava perto. A abordagem ocorreu neste momento.

A Polícia Civil ainda não sabe se a jovem chegou a ser levada para algum lugar antes de ser ferida a tiros. No entanto, acredita que ela foi deixada próximo ao local do ataque. A investigação também busca encontrar o carro usado pelos criminosos.

Novas testemunhas serão ouvidas nos próximos dias.