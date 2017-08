Linha do tempo: o avanço do crime no RS a cada atraso na Penitenciária de Canoas

Cadeia de falhas

Prometida ainda em 2010, a construção da Penitenciária de Canoas se arrasta por diferentes governos e retrata como a burocracia emperra construções no Estado. A primeira das quatro unidades deveria ter ficado pronta em nove meses, mas levou dois anos e sete meses. As outras três sequer têm prazo para serem concluídas. Confira na linha do tempo abaixo o que mudou no Estado desde o anúncio do complexo prisional — e como as estatísticas de violência deram um salto no período.

