Mais de 20 animais são furtados de propriedade rural em Novo Hamburgo

Abigeato

Mais de 20 animais foram furtados nesta quinta-feira (10) de uma propriedade rural no bairro Alpes do Vale, em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. Conforme a Polícia Civil, foram levados quatro gansos, três patos, dez galinhas, duas cabritas e quatro ovelhas — sendo que duas foram encontradas mortas próximo ao galpão.

No arrombamento, também foram furtadas ferramentas e uma máquina de cortar grama.

A Polícia Civil investiga o caso e ainda não há suspeitos. Não há informações se o ladrão conhecia o local para saber onde ficavam os animais e os objetos furtados.