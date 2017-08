Menino de 8 anos é vítima de bala perdida em Porto Alegre

Violência

Um menino de oito anos foi baleado na tarde desta quinta-feira (10) no bairro Glória, em Porto Alegre. Segundo informações da Brigada Militar, a criança estava na rua da Gruta quando teve uma das pernas atingida por uma bala perdida.



O tio do menino o socorreu e o levou para o Hospital de Pronto Socorro, onde passará por cirurgia.



Não há informações sobre o estado de saúde da vítima. A polícia investiga a origem do tiro.