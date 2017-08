Polícia faz buscas por corpo de adolescente em matagal de Cachoeirinha

Violência

Agentes da 1ª Delegacia de Policia Civil de Cachoeirinha fazem buscas em um matagal na Vila da Paz, local onde criminosos teriam enterrado o corpo de um adolescente de 17 anos na última quinta-feira. Conforme a investigação, a vítima, moradora de São Leopoldo, no Vale do Sinos, e sem antecedentes criminais, estava visitando a namorada, em Cachoeirinha, quando desapareceu de uma parada de ônibus na Avenida do Róger.

Leia mais

Após perseguição, Polícia Civil descobre laboratório de cocaína em Canoas

Homem é morto a tiros na Vila Pedreira, em Esteio

Jovem é morto a tiros em Canoas



A namorada, de 14 anos, contou à polícia que deixou o adolescente no local para que ele pegasse o ônibus para São Leopoldo. Desde então, não foi mais visto. Para o delegado Leonel Baldasso, o adolescente foi torturado e morto por integrantes da facção que domina o tráfico de drogas no local. Depois, o corpo foi enterrado em um matagal no mesmo bairro. Cães farejadores auxiliam nas buscas.