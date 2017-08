Polícia localiza caminhões roubados e recupera centenas de micro-ondas em Capela de Santana

Vale do Caí

Uma ação da Brigada Militar recuperou, em Capela de Santana, no Vale do Caí, uma carga de micro-ondas e máquinas de lavar louça levadas durante um roubo de carga na madrugada desta terça-feira (8). Conforme os policiais militares, cerca de 400 eletrodomésticos foram localizados em um sítio às margens da RS-240.

O roubo ocorreu por volta das 2h30min. O caminhoneiro, que dirigia um veículo emplacado em São Paulo, conta que trafegava pela BR-386, em uma cidade da região que ele não soube determinar, quando um sedan escuro com quatro bandidos o fechou. Desceram do carro quatro assaltantes armados, que ordenaram que ele deixasse o caminhão e ingressasse no carro. Dois bandidos assumiram o caminhão e os outros foram até o sítio levando o caminhoneiro junto.



Conforme a BM, o caminhoneiro conseguiu fugir do sítio em um momento de desatenção dos criminosos, e correu para um matagal. Ele só foi encontrado por volta das 7h30min desta terça-feira, ferido por disparos de arma de chumbo. A vítima foi levada para um hospital e, de acordo com a polícia, o estado de saúde não é grave.

Os policiais descobriram o paradeiro do caminhão ao tentarem abordar um carro em alta velocidade na RS-240, próximo ao local. Os PMs ainda não sabiam do roubo. Houve perseguição, que terminou junto ao sítio, onde os criminosos conseguiram fugir. Ainda há buscas no matagal, mas até o meio-dia eles não haviam sido localizados.

No mesmo sítio, um outro caminhão também roubado foi localizado. O veículo, emplacado em Paraí, carregava uma carga de frutas e carne — igualmente recuperada pela polícia. Além disso, o galpão abrigava diversos equipamentos utilizados para cortar o sinal de rastreadores veiculares.