Preso suspeito de balear policial federal durante assalto em Porto Alegre 

O homem investigado por balear um policial federal durante um assalto, em maio, nas proximidades do Shopping Praia de Belas, em Porto Alegre, foi preso em Guaíba, na manhã desta quarta-feira (9).



De acordo com a Polícia Federal, Marcelo Lopes Rosa , 27 anos, estava foragido do sistema prisional desde abril. Ele já foi condenado a mais de 28 anos de prisão por diversos roubos e será indiciado por tentativa de latrocínio.



No momento da prisão, agentes da PF apreenderam um revólver calibre 38, que foi roubado na última segunda-feira, e também os tênis utilizados por ele no dia do crime.

O escrivão foi baleado no rosto e nas costas após reagir a uma tentativa de roubo a veículo por volta das 19h, no dia 30 de maio. Ele conseguiu dirigir até o Hospital Mãe de Deus, onde foi internado.