Presos que ameaçavam servidores são transferidos de presídio no RS

Segurança

Dois apenados da Penitenciária Estadual de Rio Grande, no sul do Estado, foram transferidos no começo da tarde desta quinta-feira (10), após ameaça à servidores. Conforme a Susepe, os presos ameaçavam a direção da unidade prisional e demais agentes. Entretanto, a Superintendência não divulgou a forma que as ameaças eram feitas para não atrapalhar a averiguação de outras intimidações.

A medida de transferência foi tomada depois de uma investigação. Os detentos, que foram identificados como possíveis mentores das ações, ficarão recolhidos em cela individual e monitorados intensivamente. Eles foram transferidos para a Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas.

— Não vamos tolerar nenhum tipo de ameaça e ação criminosa por parte de nenhum apenado. Agiremos incisivamente e com o máximo rigor legal— disse o diretor do Departamento de Segurança e Execução Penal da Susep (DSEP), Angelo Carneiro.

A Susepe não repassou mais detalhes para não prejudicar a investigação, que continua.