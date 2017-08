Quatro homens são mortos em confronto com a Brigada Militar em Porto Alegre

Violência

Quatro homens foram mortos a tiros em confronto com a Brigada Militar no final da tarde desta quinta-feira (10), na zona sul de Porto Alegre. As mortes aconteceram no beco 12, que cruza a Rua Orfanotrófio na altura do número 100, no bairro Santa Tereza.

Os PMs foram acionados após um chamado que informava sobre um tiroteio entre criminosos na região. Ao chegar ao local, segundo a BM, a guarnição foi recebida a tiros e revidou.

— Houve confronto entre quadrilhas de duas vilas, a Cantão e a Formiga. Houve um tiroteio. A Brigada foi acionada, prendeu um homem armado na rua e depois descobriu uma casa no beco 12 onde teriam outros homens escondidos. Nessa moradia estavam quatro jovens que atiraram na BM. Três morreram no local. Um morreu a caminho do hospital — explica o capitão Alex Mori, do 1º BPM.

Leia mais

Homem morto a facadas em Porto Alegre teria discutido com criminoso

Equipe do History Channel é assaltada na BR-290, em Caçapava do Sul



Neste momento, os corpos estão na via aguardando a chegada da perícia. Policiais militares com armas longas estão posicionados em esquinas das vilas Cantão e Formiga a fim de evitar possíveis retaliações de criminosos.



Pelo menos cinco armas foram apreendidas no local — três pistolas 9mm e dois revólveres 38.



contentFrom:cms -->