Quatro jovens são mortos a tiros em Porto Alegre

Quatro jovens foram executados a tiros no bairro Glória, em Porto Alegre, na noite deste sábado (5). De acordo com o Departamento Homicídios e Proteção a Pessoa (1ª DHPP), as vítimas estavam sentadas na calçada em uma esquina da Rua Claudionor de Morais, quando foram surpreendidas por homens armados. No local foram encontrados estojos de pistola calibre nove milímetros. Os disparos teriam partido de um veículo que fugiu do local sem ser identificado.

A chacina ocorreu por volta das 20h, e não teria testemunhas. A via é estreita, cercada de casebres, mas moradores afirmaram à polícia que nada viram, apenas ouviram intenso tiroteio no local. Não existem câmeras de vigilâncias nas redondezas.

Até as 9h40min deste domingo (6), foram identificados três das quatro vítimas. Cristian Rafael Correa, 18 anos, com antecedentes com passagens pela polícia como adolescente infrator por furto, furto qualificado, tráfico de drogas, roubo, lesão corporal e ameaça, Anderson Perna da Silva, 21 anos, com registros policiais por ameaça, tráfico de drogas e perturbação da tranquilidade, e Bruno Fernando dos Santos, 18 anos, sem antecedentes policiais ou criminais.

As primeiras informações policiais indicam que os jovens estavam em um ponto de tráfico. No bolso de uma das vítimas, a polícia apreendeu droga, com outro jovem foi recolhido dinheiro e um terceiro portava um revólver calibre .38. O caso é investigado pela 1ª Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (1ª DHPP).

A polícia conta a colaboração da comunidade para esclarecer a chacina. Informações podem ser repassadas para o telefone de plantão 24 hora das DHPP, 0800.64220121. A ligação é gratuita e não precisa se identificar.

