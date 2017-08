Quatro são presos em ação contra o tráfico internacional na Região Sul

Polícia Federal

Operação da Polícia Federal contra o tráfico internacional de drogas prendeu quatro pessoas na manhã desta quarta-feira (9), na Região Sul.

Foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão, seis mandados de prisão e sete de condução coercitiva em Santa Vitória do Palmar, Rio Grande, Pelotas, Camaquã, Novo Hamburgo, Estância Velha e em Foz do Iguaçu, no Paraná.

A investigação começou em novembro de 2016 com a denúncia de que um grupo se reunia em uma cabana no Balneário do Hermenegildo para enviar drogas para o Uruguai durante o verão. De acordo com o chefe da Delegacia da Polícia Federal do Chuí, delegado David Peixoto, o grupo era responsável por abastecer o país vizinho com maconha e cocaína.

— Aqui era o elo entre cidades maiores, como Foz do Iguaçu e Novo Hamburgo, com o Uruguai. Acredito que pelo menos 90% da droga era levada para lá — explica o delegado.

Essa mesma estrutura para levar drogas, era utilizada para trazer armas de origem estrangeira para o Brasil. Segundo a PF, toda a movimentação era realizada de carro.

Durante os nove meses de investigação, foram realizadas seis prisões em flagrante e apreendidos 650 quilos de maconha e outros 70 de cocaína. Todos os envolvidos vão responder por tráfico internacional de drogas, armas, organização criminosa e lavagem de dinheiro.