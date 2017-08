Racha termina com duas pessoas mortas e duas atropeladas na RS-020, em Taquara 

Trànsito

A disputa de um racha terminou em um grave acidente na RS-020, em Taquara, no Vale do Paranhana, na noite de domingo (6). Dois jovens morreram e um casal que tentou socorrer as vítimas foi atropelado e segue em atendimento no Hospital Bom Jesus, também no município.



Conforme o Corpo de Bombeiros, o caso começou quando William Beck, 18 anos, tentou ultrapassar de moto um carro durante a disputa na altura da parada 110. Ele teria perdido o controle, batendo em Jonas Bastos, de 22 anos, que trafegava no sentido contrário também em uma moto. O participante do racha caiu no acostamento, enquanto Bastos caiu sobre a rodovia e ainda foi atropelado por dois carros que passaram na sequência. Os dois foram socorridos com vida, mas não resistiram aos ferimentos e morreram logo após chegarem ao hospital.

A moto do participante do racha foi retirada do local. Os bombeiros acreditam que amigos dele tenham passado e retirado o veículo da rodovia. O acidente ocorreu em frente a um posto de combustíveis, onde havia uma grande aglomeração de pessoas bebendo e assistindo ao racha.



O Corpo de Bombeiros diz que a equipe enviada ao local, junto com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), priorizou o socorro aos feridos, não procurando os envolvidos na corrida. Os socorristas afirmam que enquanto atendiam a ocorrência, das 18h18min até 20h30min, nenhuma viatura do Pelotão Rodoviário da Brigada Militar apareceu para orientar o trânsito. A reportagem tentou durante a madrugada desta segunda-feira (7) checar o fato junto ao pelotão, que se negou a passar informações por não ter atendido o acidente.



O acidente será investigado pela Polícia Civil, que deve iniciar a investigação nesta manhã.