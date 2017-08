Sérgio Zveiter, relator da denúncia contra Temer, pede desfiliação do PMDB

Política

O deputado Sérgio Zveiter (RJ), relator da denúncia contra o presidente Michel Temer na Câmara dos Deputados, apresentada pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pediu sua desfiliação do PMDB. O documento foi entregue, na tarde desta sexta-feira (11), na presidência do diretório do partido no Rio de Janeiro.



Na carta, Zveiter relata que passou a sofrer represália do partido depois que emitiu parecer favorável ao prosseguimento da acusação pelo crime de corrupção passiva. Zveiter argumentou que a denúncia era grave e deveria ser investigada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).



Seu relatório não foi aprovado pela maioria dos membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). Na votação, no plenário da Câmara, no dia 2 de agosto, Zveiter manteve seu voto pelo deferimento da autorização da denúncia — a maioria dos deputados presentes, porém, decidiram pelo não prosseguimento da acusação até o término do mandato de Temer.



"Após a divulgação do parecer de minha relatoria, passei a sofrer ameaças de represálias e ameaças de expulsão oriundas da direção do partido e de outros membros do PMDB que atuaram em prol do arquivamento sumário das denúncias. Tudo registrado por diversos meios de comunicação, daí meu pedido de desfiliação", diz trecho do documento.

A assessoria do deputado afirmou que ele está sem partido, por enquanto.