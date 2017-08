Suspeito de degolar o ex-colega de trabalho em Porto Alegre é preso no Interior 

Briga por ferramenta

Uma ação da Brigada Militar e da Polícia Civil prendeu na manhã desta quinta-feira (10),em Chuvisca, na região sul do Estado, um homem suspeito de ter matado degolado o ex-colega de trabalho por causa de uma ferramenta. O crime aconteceu em 20 de maio, no bairro São José, em Porto Alegre.



De acordo com a Polícia Civil, a vítima, Geraldo da Rosa Saraiva, de 42 anos, trabalhava com o autor do crime como pedreiro. Depois de deixarem de trabalhar juntos, Geraldo ficou com uma esmerilhadeira do suspeito. Na noite do crime, o agressor foi à casa da vítima com uma faca exigindo que a ferramenta fosse devolvida imediatamente. Geraldo disse que devolveria no dia seguinte. O suspeito sacou uma faca e fez Geraldo refém em frente à família. Em seguida, o suspeito teria degolado a vítima e fugido do local.

Leia mais:

Viatura da Brigada Militar pega fogo durante perseguição em Porto Alegre

Buscas por adolescente desaparecido são retomadas em Cachoeirinha

10 perguntas ainda não respondidas sobre o homem esquartejado em Caxias



Agentes da Polícia Civil descobriram que o suspeito estava escondido em Chuvisca. Na quarta-feira (9), após monitoramento, diligências foram feitas na região. Policiais militares e civis foram até a casa onde o suspeito estava, mas ele conseguiu escapar. Uma outra pessoa que estava na residência foi detida em flagrante com uma espingarda.Na manhã desta quinta, nova incursão foi feita no local, e o suspeito do crime acabou preso.



De acordo com o delegado da 1ª Delegacia de Homicídios de Porto Alegre, Rodrigo Reis, o homem de 42 anos responderá pelo crime de homicídio doloso duplamente qualificado, por motivo torpe e por não ter dado chance de defesa à vítima. O preso será trazido à Região Metropolitana ainda nesta quinta.