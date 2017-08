Técnicas de defesa pessoal e de intervenção em veículos com reféns serão ensinadas em Porto Alegre 

Fim de semana

Dois cursos sobre defesa pessoal e técnicas de aproximação e intervenção a veículos com reféns serão ministrados neste fim de semana pelo ex-instrutor de uma unidade antiterrorista de Israel major Avi Nárdia. No primeiro evento, marcado para o sábado, das 8h30min às 17h30min, serão ensinadas técnicas de autodefesa baseadas na arte marcial israelense Kapap. Este curso ocorrerá no Centro Estadual de Treinamento Esportivo (Cete), na Rua Gonçalves Dias, 628, bairro Menino Deus, em Porto Alegre.

— As pessoas vão aprender como agir diante de um roubo de carteira, de celular, de uma tentativa de estrangulamento e outros tipos de abordagens — explica líder do Kapap no Brasil, Diogo Duarte.

Mestre em artes marciais e sargento da Brigada Militar, Duarte ressalta que o evento não incentiva os alunos a reagirem.

— Estamos incentivando a treinar. Quem treina tem melhor percepção do momento e consegue saber se é possível reagir ou não. O controle emocional que o treinamento traz, faz com que o aluno chegue à conclusão, na maioria das vezes, de que não é preciso reagir — complementou.

Cerca de 60 pessoas estão inscritas nesta modalidade, que é aberta ao público. Quem quiser participar, pode fazer a inscrição ao custo de R$ 150.

No domingo, o curso será voltado, exclusivamente, para policiais e agentes de segurança privada em atividade e terá como foco a libertação de reféns em veículos. O major Avi Nárdia e seus auxiliares ensinarão como gerenciar crises, planejar intervenções e repassará técnicas de aproximação e ação.

— São técnicas a serem utilizadas quando ocorrer um roubo em um ônibus e todas a tentativas de negociação falharem. Nesse caso, será necessária a intervenção tática dentro do veículo. O major Avi Nárdia é uma das grandes referências da instrução operacional a nível mundial — acrescentou.

Este curso será realizado na Avenida Guaíba, números 4.324 e 4.327, na Vila Assunção, em Porto Alegre, das 9h às 17h, ao preço de R$ 250. As inscrições para ambos os eventos podem ser feitas na hora ou pelo telefone (51) 9 9146-3660.