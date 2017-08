Traficante ligado a Fernandinho Beira-Mar é preso após oferecer R$ 1 milhão para PMs

Litoral Norte

Um homem que tem ligação com o traficante Fernandinho Beira-Mar foi preso na noite de quinta-feira (11), em Tramandaí, no Litoral Norte. Policiais militares flagraram José Paulo Vieira de Mello, conhecido como Paulo Seco, em uma casa com outras oito pessoas — sendo dois colombianos.

Com a chegada dos brigadianos, Paulo Seco tentou fugir. Os PMs atiraram para o alto como alerta para evitar a fuga. Após ser detido, Paulo Seco ofereceu suborno de R$ 1 milhão para os policiais. Em 2010, ele foi preso no Uruguai.

Paulo Seco tem ligação com o traficante Fernandinho Beira-mar Foto: Dilvugação

Seco e as outras oito pessoas que estavam na casa foram presos por uso de documentos falsos, associação criminosa e corrupção ativa. Também foram apreendidos mais de R$ 100 mil e nove veículos, incluindo uma retroescavadeira e um caminhão.

Ferramentas que normalmente são utilizadas em ataques a caixas eletrônicos também foram encontradas, por isso, a Brigada Militar não descarta que o objetivo do grupo era assaltar um banco ou um carro-forte na região. A outra hipótese é de que o grupo escolheu Tramandaí como base para um possível ataque em outra localidade.