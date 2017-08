Viatura da Brigada Militar pega fogo durante perseguição em Porto Alegre

Em ação

Uma viatura do 20º Batalhão de Polícia Militar (BPM) pegou fogo, na manhã desta quinta-feira (10), durante perseguição ao carro de um suspeito de traficar drogas e atirar contra PMs na zona norte de Porto Alegre.

Conforme o comando do batalhão, os brigadianos perceberam as chamas a tempo e as apagaram rapidamente, sem que ninguém ficasse ferido e que o incêndio se espalhasse para o interior do veículo.

O Fiesta foi um dos enviados pelo Batalhão para prender um suspeito de uma ação ousada contra os soldados. De acordo com o major Glademir Otero, comandante do 20º BPM, um grupo de criminosos parou, na última sexta-feira (4), o mesmo Citroen C3 próximo de uma dupla de brigadianos que estava a pé e começou a atirar para cima, na Avenida Antônio de Carvalho. Pelo menos 20 disparos foram feitos. O objetivo seria assustar os policiais, que são novos na corporação.

Em resposta, a Brigada Militar passou a monitorar o carro com o uso do setor de inteligência. Na manhã desta quinta, quando os PMs viram o mesmo carro trafegando pela zona norte, deram início ao acompanhamento, que iniciou no bairro Bom Jesus e percorreu várias vias. O motorista só se entregou após bater na esquina das avenidas Protásio Alves e Ary Tarragô.

Preso em flagrante, o homem levava no carro um carregamento com sete tijolos de crack (foto abaixo). Os PMs, no entanto, não encontraram com ele nenhuma arma. A Brigada não sabe se o carro tinha placas clonadas.