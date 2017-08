VÍDEO: motorista atropela idosa e foge sem prestar socorro em Dois Irmãos

Vale do Sinos

A Polícia Civil de Dois Irmãos localizou, nesta quinta-feira (10), o homem que atropelou uma mulher de 62 anos no município. O atropelamento aconteceu na última quinta-feira (3), na Rua 10 de Setembro, no Centro. A vítima fraturou o nariz e o braço esquerdo e sofreu escoriações pelo corpo.



Conforme a delegada Ariadne Moraes Langanke, a polícia trabalhou nesta semana para identificar o veículo e o motorista.

— Foi um quebra-cabeça até chegarmos ao carro, mapeamos câmeras de vigilância da região, testemunhas e oficinas mecânicas — garante a delegada.

O motorista foi localizado em sua residência e assumiu que dirigia o veículo. Em depoimento na delegacia, o homem alegou que não viu que havia atropelado, parando apenas metros distante. O veículo foi estava com a lateral amassada e o farol trincado.

O condutor foi indiciado e responderá processo por lesão corporal culposa no trânsito, fuga do local do acidente e omissão de socorro.