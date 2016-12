Deputados aprovam projeto que muda benefício de servidores da Segurança

Pacote de Sartori

Aprovado com 52 votos a favor e nenhum contra, o PL 241 que muda a lei que trata do benefício aos servidores da Secretaria da Justiça e da Segurança em casos de invalidez permanente, total ou parcial ou morte ocorridos em serviço. A alteração faz com que o benefício tenha valor fixado em 3.000 UPFs.

Desde 2006, a indenização por invalidez permanente ou morte relacionadas ao serviço de funcionários de órgãos operacionais da SJS é de R$ 25 mil. Pela proposta, a indenização foi ampliada para 3.000 UPFs e o benefício passa a incluir o Corpo de Bombeiros no roll de beneficiados.