Em mensagem de fim de ano, Temer promete se empenhar por reformas

Ao fazer o balanço de fim de ano nesta quinta-feira, no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer destacou que, apesar de o foco ter sido a questão do ajuste fiscal, o governo não descuidou das questões sociais. Segundo ele, nestes sete meses em que esteve na Presidência, o governo concedeu reajuste de 12,5% no Bolsa Família, manteve o programa Minha Casa Minha Vida e ampliou o financiamento imobiliário, além de criar mais de 70 mil vagas do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

– Essas matérias são fundamentais para mostrarmos que, ao lado da responsabilidade fiscal, nós estamos também levando adiante a responsabilidade social do governo – disse Temer.

O presidente também afirmou que o seu governo vai continuar trabalhando em reformas estruturais:



– Não vamos parar, esse governo há de ser um governo reformista.

Segundo Temer, além das reformas já em andamento, o governo vai atuar para que em 2017 avancem modificações na questão tributária e política.

– Penso eu: por que não levar adiante a reforma tributária? Vamos nos dedicar a esse ponto. O Executivo vai empenhar-se na reforma tributária e quem sabe numa simplificação tributária nacional – disse.

Temer declarou ainda que, apesar da questão da Reforma política, ser uma prerrogativa do Congresso Nacional, o governo também quer que o tema avance.

– Vamos nos empenhar na reforma política, que terá nosso incentivo e participação. É mais uma reforma que queremos patrocinar e levar adiante – afirmou.

Temer fez uma fala de quase meia hora e destacou os envios da reforma da Previdência e trabalhista e da fiscal, que incluiu o teto dos gastos públicos. Segundo o presidente, todas as reformas que o governo havia planejado foram feitas "em brevíssimo tempo".