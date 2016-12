Em pronunciamento, Temer projeta Brasil livre de crise em 2017

Política

O Palácio do Planalto liberou, na noite deste sábado, o primeiro pronunciamento natalino de Michel Temer como presidente da República. Em vídeo disponibilizado na internet, Temer ressaltou que, mesmo estando há pouco tempo no comando do país, operou mudanças que ele considera importantes, como a reforma do Ensino Médio e a PEC do Teto.



Temer também afirmou que um dos desafios de sua gestão será desburocratizar o Estado e citou o falecido cardeal Dom Paulo Evaristo Arns, dizendo que "coragem e sentimento de esperança não me faltarão".



"Boa noite



Nesta noite de Natal, dirijo-me a você e a todo povo brasileiro para transmitir mensagem de renovada esperança. O ano que está terminando trouxe imensos desafios. Assumi definitivamente a presidência da república há pouco mais de cem dias. Tenho trabalhado, dia e noite, para fazer as reformas necessárias para que o país saia dessa crise e volte a crescer. O Brasil tem pressa. E eu também.



Nesses poucos meses do nosso governo, muito já foi feito. Com os esforços que fizemos a inflação caiu e voltou a ficar dentro da meta, o que vai colocar um freio na carestia que você sente no supermercado. Aprovamos a lei que bota ordem nos gastos públicos pelos próximos 20 anos. E a lei que moraliza e dá transparência à administração das estatais. Estamos começando a reforma da previdência, para que sua sagrada aposentadoria esteja garantida agora e no futuro. Aprovamos na Câmara a reforma do Ensino Médio, que estava parada havia anos. Ampliamos em mais de R$ 8 bilhões o orçamento da saúde, área para a qual não pouparei recursos.



Mudamos a Constituição para mudar o Brasil. Tudo isso, volto a lembrar, em poucos meses. Tenho a perfeita consciência dos problemas do país e da missão que me foi dada. Os brasileiros pagam muitos impostos e pouco recebem em troca. Meu desafio é desburocratizar o estado e melhorar a qualidade da administração pública. É o que chamo de democracia da eficiência. 2017 será o ano em que derrotaremos a crise.



Os juros estão caindo. E cairão ainda mais. Os empresários voltarão a investir e vamos recuperar os empregos perdidos. Precisamos crescer. Trabalhamos para voltar a crescer. Vamos crescer. Desta vez, um crescimento sustentável e responsável. Estamos mudando as estruturas do nosso pais. É um desafio complexo e árduo, mas indispensável, a ser vencido por todos nós.



Que nos deixemos, portanto, guiar pelas virtudes da temperança e da solidariedade; e pelo entendimento de que, na humildade do diálogo e na coragem da ação, construiremos juntos o caminho para fazer o futuro. A verdade virá. O Brasil, repito, está no caminho certo. O próximo Natal será muito melhor que este.



Quero encerrar esta minha mensagem prestando homenagem a um grande brasileiro que nos deixou recentemente: o cardeal Dom Paulo Evaristo Arns. A esperança foi seu lema, a coragem a sua marca. Coragem e sentimento de esperança não me faltarão. Chegaremos em 2018 preparados e fortes para avançar ainda mais.



Peço a você que acredite no Brasil. Desejo um feliz natal. Que o seu gesto de amizade e de fraternidade nesta noite se estenda por todo o ano novo. Vamos juntos reconstruir o nosso país.



Muito obrigado a todos.



Boa noite, Brasil"