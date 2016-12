Governo dispensa funcionários da TVE e da FM Cultura até 2 de janeiro 

Depois de aprovada extinção

Menos de uma semana após a aprovação da extinção da Fundação Piratini, o governo do Estado dispensou os funcionários da TVE e da FM Cultura até 2 de janeiro. Com o recesso, os servidores ficam impedidos de acessar o prédio onde funciona o órgão, no Morro Santa Tereza, em Porto Alegre.

Na manhã desta segunda-feira, funcionários concentraram-se em frente à fundação — às 9h, eram cerca de 20. Quatro PMs proibiam o acesso ao lado de dentro do portão, e duas viaturas monitoravam a região. Entre os servidores, o sentimento era de indignação:

— Nós viemos para trabalhar e vamos trabalhar até o último minuto — disse o jornalista Alexandre Leboutte, do arquivo de imagem da TVE.

No Diário Oficial do Estado desta segunda-feira, está publicada a portaria que dispensa os servidores. O texto estabelece um "recesso funcional remunerado" de servidores da Fundação Piratini entre os dias 24 de dezembro e 2 de janeiro.

A medida atinge o pessoal lotado nas diretorias de Jornalismo da TVE, de Comunicação e Relações Institucionais, de Tecnologia e Engenharia, de Programação, Produção e Operações e na FM Cultura. Mas há funcionários que estão com o acesso ao prédio liberado — entre eles, estariam servidores do setor jurídico e dos recursos humanos.

Jornalistas temem que as rescisões estejam sendo redigidas e que já na próxima segunda-feira, quando a portaria estabelece o retorno ao serviço, ocorram as demissões.

— O problema não é não poder entrar no prédio, mas um governo que desconhece um investimento que pertence à sociedade gaúcha em prol de uma economia que é falsa — criticou a apresentadora Ivette Brandalise, uma das decanas da fundação.

Depois de receber o aval da Assembleia Legislativa para o fim da Fundação Piratini e de outros 11 órgãos, o governo criou um grupo de trabalho para definir como se dará a extinção, quando os funcionários serão demitidos e qual o destino dos bens e imóveis. Até o momento, não foi divulgada qualquer informação sobre o rito que será implementado no término da TVE e da FM Cultura, bem como o destino do acervo e o futuro das concessões de sinal.