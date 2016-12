O que fazem SPH, Fepps e Corag, extintas pelo pacote de Sartori

Aval da Assembleia

Na madrugada festa quinta-feira, a Assembleia Legislativa concluiu a votação dos projetos que extinguem órgãos públicos. Os últimos a serem aprovados foram os que põe fim à Superintendência de Portos e Hidrovias (SPH), à Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde (Fepps) e à Companhia Rio-Grande de Artes Gráficas (Corag). Quando o governador sancionar as medidas, haverá 197 demissões, todas de celetistas da Corag.

Abaixo, veja o que fazem essas instituições e qual o impacto de suas extinções.

Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde (Fepps)

O que faz: vinculada à Secretaria Estadual da Saúde, executa políticas públicas na área. A instituição foi criada em dezembro de 1994 pelo então governador Alceu Collares. O órgão é responsável por gerenciar o Laboratório Central do Estado (Lacen), o Laboratório Farmacêutico do RS (Lafergs), o Hemocentro, o Centro de Informação Toxicológica (CIT-RS) e o Centro de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CDCT). Outro papel da Fepps é o de analisar, produzir e pesquisar medicamentos.

Por que o governo quer extinguir: para enxugar a estrutura do Estado.

Como fica: funções seriam assumidas pela Secretaria da Saúde. O Lafergs fique vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia.

Receita: Não tem

Despesa: Não tem, já é vinculada à Secretaria da Saúde

Repasse do Tesouro: Não tem. Os servidores em atividade na FEPPS já são pagos pela folha da Secretaria da Saúde, portanto não há impacto financeiro.

Número de funcionários: 133

Número de eventuais demissões: nenhuma

O que ocorre com os funcionários: os cedidos retornariam às secretarias de origem. Para manter os serviços prestados pela fundação fica prevista a criação de 74 cargos na Saúde. Em contrapartida, serão extintos 1.176 cargos não ocupados.

Superintendência de Portos e Hidrovias (SPH)

O que faz: administração de portos, hidrovias e sinalização náutica. É responsável pela administração e exploração dos portos de Porto Alegre, Pelotas e Rio Grande e manutenção das hidrovias navegáveis integrantes da Bacia do Sudeste.

Por que o governo quer extinguir: para enxugar a estrutura do Estado. Considera que há sobreposição de funções.

Como fica: funções seriam assumidas pela Superintendência do Porto de Rio Grande.

Receita: R$ 9,2 milhões

Despesa: R$ 70 milhões

Repasse do Tesouro: R$ 60,8 milhões

Número de funcionários: 813

Número de eventuais demissões: nenhuma

O que ocorre com os funcionários? Os servidores com estabilidade ficariam em cargos em extinção.

Companhia Rio-Grande de Artes Gráficas (Corag)

O que faz: é a gráfica responsável por editar o Diário Oficial do Estado, além de outros materiais gráficos. Também tem o Estado como cliente para impressão de documentos do Detran.

Por que o governo quer extinguir: para enxugar a estrutura do Estado.

Como fica: parte dos serviços prestados seriam absorvidos pela Procergs. O restante, contratado da iniciativa privada

Receita: R$ 50,7 milhões

Despesa: R$ 43 milhões

Repasse do Tesouro: R$ 8,4 milhões pela contratação de serviços da companhia

Número de funcionários: 197

Número de eventuais demissões: 197

O que ocorre com os funcionários? Os servidores seriam desligados, já que possuem vínculo pela CLT

OUTRAS EXTINÇÕES

Além dos órgãos listados acima, terão fim a Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do Investimento (AGDI), transformada em escritório de projetos, e as fundações Zoobotânica, Cientec, de Economia e Estatística, Metroplan, Piratini (TVE e FM Cultura), FDRH, Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore e Fepagro. No total, cerca de 1,2 mil pessoas serão demitidas com a aprovação dos projetos. Veja abaixo o impacto dessas extinções: